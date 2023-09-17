انت الان تتابع "منصة ساعي" تغلق جولتها الاستثمارية الأولى مع "شركة شرفة" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 17 سبتمبر 2023, 7:39 مساءً

أعلنت "منصة ساعي"، المختصة بالتسويق العقاري الإلكتروني، إغلاق جولتها الاستثمارية الأولى مع شركة شرفة القابضة؛ وذلك في إطار حرصها على تعزيز شراكاتها مع مختلف الجهات ذات العلاقة. وبهذه المناسبة قال الرئيس التنفيذي لشركة ساعي عبدالله السنيدي: "نتشرف بإقفال الجولة الاستثمارية الأولى مع شركة شرفة القابضة، صاحبة الريادة في التطوير العقاري؛ وذلك سعيًا منا للوصول إلى أكبر شريحة مستفيدة من الخدمات العقارية". من جانبه، قال هيثم الماجد، الرئيس التنفيذي لقطاع تطوير الأعمال لشركة شرفة القابضة: "هذه الاتفاقية تُعدُّ امتدادًا للعمل المستدام من قِبل شركتنا الرائدة في مجال التطوير العقاري، والمساهمة الفعالة في النهضة التنموية للقطاع من خلال بناء شراكات، والاستحواذ على منصات متميزة، تأتي منصة ساعي في مقدمتها؛ كونها متخصصة وفريدة في مجالات رقمنة العمليات العقارية عبر أحدث التقنيات والبرمجيات المتطورة والحديثة في السوق". وتتميز منصة ساعي، التي تأسست عام 2020م، برقمنة التسويق العقاري من خلال إتاحة جميع المزايا التقنية لتسويق العقار، وعرضه لجميع الفئات من أفراد وشركات عبر المنصة.

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