بقرار من الوزير.. ربط "شؤون المعلمين" إداريًا بوكالة الموارد البشرية

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محمد بن مسعود - الدمام - أصدر وزير التعليم يوسف البنيان، قرارًا بنقل الارتباط الوظيفي للإدارة العامة لشؤون المعلمين، إلى وكالة الوزارة للموارد البشرية، على أن ترتبط الوحدات التنظيمية لشؤون المعلمين بإدارات التعليم فنيًا بالإدارة العامة لشؤون المعلمين بوكالة الموارد البشرية.

وأشار القرار إلى العمل بهذا من تاريخ صدوره على أن يلغي ما يتعارض معه من قرارات سابقة.

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