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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظمت هيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية فعالية تطوعية لإزالة المخلفات في وادي الطوقي الواقع جنوب المحمية بالتزامن مع اليوم العالمي لنظافة الأرض، بمشاركة متطوعين من أفراد المجتمع المحلي والجمعيات البيئية التطوعية، وذلك ضمن مبادرة حملات النظافة الشاملة «لتتنفس».

وجاءت الفعالية بإشراف وتنظيم الفريق التطوعي التابع لهيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية، الذي تأسس في ديسمبر الماضي 2022، حيث يأتي في إطار حرصها على إشراك المجتمع المحلي في حماية البيئة وتنميتها، وتعزيز العمل التطوعي البيئي في المحمية وفق أفضل الممارسات العالمية.

وفي مطلع سبتمبر الحالي أعلنت هيئة تطوير المحمية إزالة أكثر من 30 مليون كجم من المخلفات البيئية بأنواعها المختلفة خلال العامين الماضيين، وهو ما يتوافق مع استراتيجيتها للاستدامة البيئية، انطلاقا من رؤية السعودية 2030 البيئية، والمستهدفات الاستراتيجية الشاملة لعام 2030 للمحميات الملكية، والتي تركز على حماية الحياة الفطرية وأنشطة التشجير وتعزيز السياحة البيئية، إضافة إلى مبادرة «لتتنفس» لإزالة المخلفات التي تعد أحد أهم الأخطار المهددة لبيئة المحمية.

أهداف حملات النظافة: