فعالية تطوعية لإزالة المخلفات في وادي الطوقي

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وجاءت الفعالية بإشراف وتنظيم الفريق التطوعي التابع لهيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية، الذي تأسس في ديسمبر الماضي 2022، حيث يأتي في إطار حرصها على إشراك المجتمع المحلي في حماية البيئة وتنميتها، وتعزيز العمل التطوعي البيئي في المحمية وفق أفضل الممارسات العالمية.
وفي مطلع سبتمبر الحالي أعلنت هيئة تطوير المحمية إزالة أكثر من 30 مليون كجم من المخلفات البيئية بأنواعها المختلفة خلال العامين الماضيين، وهو ما يتوافق مع استراتيجيتها للاستدامة البيئية، انطلاقا من رؤية السعودية 2030 البيئية، والمستهدفات الاستراتيجية الشاملة لعام 2030 للمحميات الملكية، والتي تركز على حماية الحياة الفطرية وأنشطة التشجير وتعزيز السياحة البيئية، إضافة إلى مبادرة «لتتنفس» لإزالة المخلفات التي تعد أحد أهم الأخطار المهددة لبيئة المحمية.
أهداف حملات النظافة:
- إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة والموائل الطبيعية.
- رفع التلوث عن التربة وحماية الكائنات الفطرية.
- استعادة المشهد الجمالي للثروات الطبيعية.
- استعادة التنوع الحيوي في المناطق الطبيعية.
- زيادة رقعة الغطاء النباتي واستدامته.
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