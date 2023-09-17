شكرا لقرائتكم خبر مشروع لمكافحة آفات الصحة العامة بالأحساء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشن أمين الأحساء المهندس عصام الملا مشروع مكافحة آفات الصحة العامة، أمس، والذي يمثل استكمالا لمنظومة المشاريع الهادفة للحد من ظهور الأمراض المرتبطة بآفات الصحة العامة، وخفضها لمستويات لا تشكل أي خطورة صحية للإنسان في حاضرة الأحساء، وفق خطة عمل واستراتيجيات وآليات تنفيذية تتم خلال المشروع، وذلك في مقر إدارة الإصحاح البيئي بالأمانة. ويهدف المشروع إلى مكافحة الذباب والبعوض «الحشرات الطائرة» والحشرات الزاحفة والقوارض، والكلاب الضالة والعقورة، بالطرق الرحيمة، وتقليل مصادر التوالد لنواقل الأمراض، ومكافحة الآفات البيئية التي تظهر وتحددها الإدارة، وتقليل كثافة الناقل «البعوض والذباب «حتى لا تمثل مشكلة صحية، وتعزيز مساعي مشاركة المجتمع في برامج المكافحة الشاملة لنواقل الأمراض.

كانت هذه تفاصيل خبر مشروع لمكافحة آفات الصحة العامة بالأحساء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.