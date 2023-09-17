خطط طوارئ للتعامل مع الحالة المطرية بالطائف

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ونشرت الأمانة فرق العمل الميدانية المكونة من العمالة والمعدات والآليات على مستوى نطاق جميع البلديات الفرعية والمرتبطة؛ لإزالة مخلفات الأمطار وتجمعات المياه، وتلافي أي أضرار والحفاظ على الأرواح والممتلكات، وكسح التجمعات المائية، وضمان انسيابية الحركة المرورية بالمواقع كافة، وقت هطول الأمطار.
وأهابت أمانة الطائف بالأهالي عدم الخروج للمواقع المفتوحة وقت هطول الأمطار حتى لا يتعرض أي شخص لأخطار الصواعق، كما حذرت العائلات من الخروج للتنزه بجوار مستنقعات البرك المائية التي تنجم عن الأمطار لتجنب الغرق، وعدم الاقتراب من المناطق المنخفضة ومجاري الأودية والسيول في مثل هذه الأوقات خشية تعرضهم لأخطار السيول المنقولة، كما كثفت الأمانة جهود الاحتواء في المراكز السياحية، كالهدا والشفا، في ظل التدفق السياحي الكثيف عليهما من الأهالي والزوار على مدار أيام الأسبوع للاستمتاع بالأجواء المطيرة بالمرتفعات.
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