إعادة تشكيل المخلفات الحيوية لإزالة تلوث المياه

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وتناول اللقاء كيفية الاستفادة من تحويل المخلفات الحيوانية «العظام» إلى مركبات جديدة لإزالة تلوث المياه، كما استعرض بحثا تم فيه إعداد محفزات ضوئية نانوية مركبة HAP و HAP-MnFe2O4 على أساس النهج الحراري المائي.
وأشارت النتائج في البحث لأجهزة XRD وFESEM وTEM وFTIR إلى أن المركب النانوي قد تم تصنيعه بنجاح، وبينت تجارب التحلل الضوئي لصبغة أزرق الميثيلين كفاءة عالية للمحفز الضوئي المركب، إضافة إلى ذلك أظهرت المحفزات الضوئية المجهزة قابلية إعادة تدوير جيدة واستقرارا تحت إشعاع الضوء المرئي، واقترح البحث أن يصل إلى 88% من نشاط التحفيز الضوئي للضوء المرئي، وبالتالي يمكن اعتبار هذه المادة النانوية مادة واعدة لتنقية وتطهير المياه.
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