شكرا لقرائتكم خبر تطوير الفراغات المفتوحة حول المساجد والمدارس بالأحياء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأبانت الدراسة أن المنهجية المتبعة حاليا، ستزيد من صعوبة الوضع باعتبار أن هناك عددا كبيرا من الحدائق والفراغات المفتوحة، لا يتم استخدامها ولا توفر لسكان المدن الفوائد المرجوة منها مثل: تعزيز النشاط البدني والذهني، واستراتيجية تخطيط للمدن التي تركز على الفراغات العامة على مستوى المدينة والتقليل من الحدائق التي يتم تنفيذها على مستوى الأحياء السكنية التي تعتبر غير مستخدمة بشكل فعال.
ونوهت الدراسة إلى أن برنامج التحول الوطني وجودة الحياة، بكافة برامجه وأهدافه ومبادراته يؤكد الحاجة الملحة لتحسن نمط الحياة في المدن السعودية وبات من المهم النظر لتخطيط المدن بطريقة مختلفة ومبتكرة، تراعي احتياجات السكان بجميع فئاتهم العمرية وجنسياتهم والتكوين الاجتماعي للسكان في المدن من خلال تحليل أنماط الاستخدام وتحديد المواقع الرئيسة على مستوى المدن التي تمتاز بتصاميمها وعناصرها الوظيفية والجمالية.
وأشارت الدراسة إلى أن برنامج التحول الوطني حدد من أهم مستهدفاته زيادة نصيب الفرد من الفراغات المفتوحة في مدن المملكة تحقيقا للمعايير العالمية، لافتا الانتباه إلى أنه عوضا عن تصميم حدائق عامة داخل الأحياء السكنية تقترح المنهجية أن يتم تطوير الفراغات المفتوحة حول المساجد والمدارس والخدمات العامة داخل الأحياء السكنية التي بدورها ستسهم في تعزيز سهولة الحركة داخل الأحياء السكنية للمشاة، وتعزز الربط الوظيفي وتحافظ على سلامة المستخدمين.
- وضع خطة وطنية لأنواع الفراغات المفتوحة.
- معرفة نصيب الفرد من الفراغات المفتوحة.
- استخدام الفراغات المفتوحة بطريقة مختلفة عن أوروبا وأمريكا.
- تقليل الإنفاق في إنشاء الفراغات المفتوحة والحدائق.
- الواجهة البحرية في مدينة جدة.
- الدرعية في مدينة الرياض.
كانت هذه تفاصيل خبر تطوير الفراغات المفتوحة حول المساجد والمدارس بالأحياء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.