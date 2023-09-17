طائرة إغاثية سعودية ثانية لمتضرري فيضانات ليبيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وصلت إلى مطار بنغازي أمس، قادمة من مطار الملك خالد بالرياض، الطائرة الإغاثية السعودية الثانية، التي تحمل على متنها 40 طنا من المساعدات الغذائية، لتوزيعها على المتضررين من الفيضانات التي شهدتها دولة ليبيا الشقيقة، وذلك إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان ، لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بتقديم مساعدات غذائية وإيوائية للمتضررين من الفيضانات. وسيقوم فريق مختص من المركز بالإشراف على عملية تسليم المساعدات بالتنسيق مع الهلال الأحمر الليبي. وكانت الطائرة الإغاثية السعودية الأولى وصلت أمس وحملت على متنها 90 طنا من المساعدات الغذائية والإيوائية. وتأتي هذه الجهود تأكيدا للدور الإنساني النبيل الذي تضطلع به قيادة المملكة بالوقوف مع الدول الشقيقة والصديقة خلال مختلف الأزمات والمحن التي تمر بها.

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