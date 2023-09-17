شكرا لقرائتكم خبر 7 تصنيفات للطاقة الاستيعابية لفنادق العاصمة المقدسة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وصل عدد المباني المخصصة لسكن ضيوف الرحمن في مكة المكرمة حتى 2019م إلى 5,020 مبنى، بطاقة استيعابية إجمالية تصل إلى 2,432,217 شخصا.

وبناء على الدراسات الإحصائية التي أجريت في 2018م، تشير النتائج إلى أن الطاقة الاستيعابية في مكة المكرمة تصل إلى 1,010,480 سريرا، موزعين على فنادق مصنفة طاقتها الاستيعابية إلى 7 تصانيف، معظمها مصنفة على أنها منخفضة التكلفة «5 نجوم، 4 نجوم، 3 نجوم، نجمتان، الدرجة الثالثة، الدرجة الثانية، الحد الأدنى».

في المقابل يتميز قطاع الضيافة بالحج والعمرة بالموسمية المرتفعة، خاصة خلال موسم الحج ورمضان وعطلات العيد.

كما تقع فنادق الخمس نجوم في مواقع رئيسية قريبة من الحرم المكي الشريف أو على بعد خطوات قليلة منه أو على الطريق المؤدي إليه، وتضم غرفا تطل مباشرة على الحرم المكي الشريف.

أما بالنسبة إلى فنادق الأربع نجوم فإنها تقع على مسافة أبعد قليلا من فنادق الخمس نجوم لكنها ليست بعيدة عن الحرم المكي الشريف، إذ يقع معظمها على الطرق المؤدية إليه ولا تضم غرفا مطلة على الحرم.

من جهة أخرى تقع معظم فنادق الثلاث نجوم بعيدا عن الحرم المكي الشريف إلى حد ما، وتقع الفنادق ذات التصنيف الأقل في مكة المكرمة بعيدا عن الحرم المكي والمنطقة المركزية.

كما أن بعض الفنادق والوحدات السكنية تعمل فقط خلال مواسم الذروة وتغلق أبوابها بقية العام، ومن المتوقع أن يتغير هذا الوضع بسبب الزيادة المتوقعة في أعداد الحجاج والمعتمرين والزوار في السنوات المقبلة.

تصنيف الطاقة الاستيعابية

5 نجوم 91,224 سريرا.

4 نجوم 53,612 سريرا.

3 نجوم 188,192 سريرا.

نجمتان 95,328 سريرا.

الدرجة الثالثة 2,648 سريرا.

الدرجة الثانية 396 سريرا.

الحد الأدنى 579,080 سريرا.

المجموع: 1,010,480 سريرا.