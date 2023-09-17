شكرا لقرائتكم خبر إزالة أسوار حدائق الأحياء تعزيزا لمفهوم الأنسنة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بهدف تعزيز مفهوم الأنسنة، قررت أمانة منطقة الرياض إزالة الأسوار الخارجية عن حدائق العاصمة، وذلك عبر عدة مراحل، في الأحياء وربط الحدائق بمحيطها الطبيعي والعمراني.

ويشمل نطاق الأعمال إزالة أسوار الحدائق الصغيرة والمتوسطة داخل الأحياء السكنية، حيث تضمنت المرحلة الأولى 50 حديقة، كما يجري العمل على إزالة أسوار قرابة 50 حديقة أخرى في المراحل المقبلة.

وأوضحت أمانة الرياض أن القرار يشمل جميع حدائق العاصمة مع استثناء المتنزهات والحدائق الكبرى الواقعة على الطرق السريعة، والمحاور الرئيسة لدواعي السلامة المرورية.

وجاء القرار ضمن جهود أمانة منطقة الرياض في تعزيز أنسنة الأحياء، وجعل الحدائق امتدادا لمحيطها وأكثر قربا من سكان الرياض وزوارها.

أهم الأهداف:

تعزيز مفهوم الأنسنة في الأحياء السكنية.

ربط الحدائق بمحيطها الطبيعي والعمراني.

جعل حدائق الرياض أكثر حيوية.

تحسين مدى تفاعلها مع السكان والزوار.

نطاق الأعمال:

الحدائق الصغيرة والمتوسطة داخل الأحياء مع استثناء

الحدائق الكبرى على الطرق الرئيسة لدواعي الأمن والسلامة.