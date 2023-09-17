شكرا لقرائتكم خبر برنامج تعليمي لسلامة المرضى في مكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وشارك في البرنامج جميع المستشفيات والمراكز الصحية التابعة له، لتحسين تجربة المريض وتجويد الخدمات المقدمة للمستفيدين بمنشآت التجمع الصحي.
الجدير بالذكر أن سلامة المرضى من أولويات منظومة التجمع الصحي بوصفها حجر الأساس في منظومة الخدمات الصحية، كما أن سلامة المرضى تعد من مبادرات وزارة الصحة لتحسين الرعاية الصحية، وإنفاذا لإحدى أهم مبادرات برنامج التحول الوطني بالقطاع الصحي.
وتحتفي دول العالم يوم 17 سبتمبر من كل عام باليوم العالمي لسلامة المرضى؛ للاعتراف بسلامة المرضى كأولوية صحية عالمية من قبل جميع الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية.
وفي كل عام يتم اختيار موضوع حول مجال من مجالات سلامة المرضى لرفع مستوى الوعي وتعزيز التغيير الإيجابي بالنظام الصحي، وجاء شعاره هذا العام تحت «إعلاء صوت المرضى»؛ بهدف زيادة وعي العالم حول أهمية إشراك المرضى وأسرهم لنشر الوعي حول أهمية سلامتهم والعمل معا من أجل رعاية صحية أكثر أمانا.
اليوم العالمي
- إشراك الجهات ذات العلاقة في القطاع الصحي.
- تحسين جودة الرعاية المتعلقة بسلامة المرضى وأسرهم.
- العمل على تفعيل هذا اليوم من خلال الشراكات.
- تعزيز مفهوم تمكين المرضى وأسرهم وإشراكهم في الرعاية.
كانت هذه تفاصيل خبر برنامج تعليمي لسلامة المرضى في مكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.