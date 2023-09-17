شكرا لقرائتكم خبر برنامج تعليمي لسلامة المرضى في مكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشنت الإدارة التنفيذية للتميز المؤسسي والجودة بتجمع مكة المكرمة الصحي أمس برنامجا تعليميا مخصصا لسلامة المرضى بمسارين، المسار الأول صوت المريض، والمسار الثاني تجربة المستفيد، بمناسبة اليوم العالمي لسلامة المرضى المقام هذا العام تحت شعار «إشراك المرضى من أجل سلامتهم».

وشارك في البرنامج جميع المستشفيات والمراكز الصحية التابعة له، لتحسين تجربة المريض وتجويد الخدمات المقدمة للمستفيدين بمنشآت التجمع الصحي.

الجدير بالذكر أن سلامة المرضى من أولويات منظومة التجمع الصحي بوصفها حجر الأساس في منظومة الخدمات الصحية، كما أن سلامة المرضى تعد من مبادرات وزارة الصحة لتحسين الرعاية الصحية، وإنفاذا لإحدى أهم مبادرات برنامج التحول الوطني بالقطاع الصحي.

وتحتفي دول العالم يوم 17 سبتمبر من كل عام باليوم العالمي لسلامة المرضى؛ للاعتراف بسلامة المرضى كأولوية صحية عالمية من قبل جميع الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية.

وفي كل عام يتم اختيار موضوع حول مجال من مجالات سلامة المرضى لرفع مستوى الوعي وتعزيز التغيير الإيجابي بالنظام الصحي، وجاء شعاره هذا العام تحت «إعلاء صوت المرضى»؛ بهدف زيادة وعي العالم حول أهمية إشراك المرضى وأسرهم لنشر الوعي حول أهمية سلامتهم والعمل معا من أجل رعاية صحية أكثر أمانا.

اليوم العالمي