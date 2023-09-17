معرض لتوظيف خريجي جامعة المؤسس

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وقالت رئيسة الجامعة المكلفة «إن برنامج تنمية القدرات البشرية يهدف إلى تطوير قدرات الشباب التي تمكنه من المشاركة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتطوير مهارات المستقبل، واغتنام الفرص على المستويين المحلي والعالمي عبر منظومة تعليمية مرتبطة باحتياجات سوق العمل.
ويهدف الملتقى إلى الربط بين الباحثين عن العمل من خريجي الجامعة وأرباب الأعمال، والإسهام في تهيئتهم للانخراط في الحياة المهنية من الخريجين والطلاب من مختلف التخصصات العلمية بالجامعة وعدد من الجامعات الأخرى.
يذكر أن أنشطة الملتقى تستمر لمدة خمسة أيام خلال الفترة 2 - 6 ربيع الأول 1445هــ، من التاسعة صباحا وحتى الرابعة مساء.
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