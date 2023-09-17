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معرض لتوظيف خريجي جامعة المؤسس

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- بواسطة أيمن الوشواش - افتتحت أمس فعاليات الملتقى المهني الحادي عشر بجامعة الملك عبدالعزيز، بحضور رئيسة الجامعة المكلفة الدكتورة هناء النعيم، وعدد من قيادات الجامعة، بمركز الملك فيصل بالمؤتمرات بالجامعة. ويضم معرض التوظيف وريادة الأعمال 40 جهة حكومية وخاصة.

وقالت رئيسة الجامعة المكلفة «إن برنامج تنمية القدرات البشرية يهدف إلى تطوير قدرات الشباب التي تمكنه من المشاركة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتطوير مهارات المستقبل، واغتنام الفرص على المستويين المحلي والعالمي عبر منظومة تعليمية مرتبطة باحتياجات سوق العمل.

ويهدف الملتقى إلى الربط بين الباحثين عن العمل من خريجي الجامعة وأرباب الأعمال، والإسهام في تهيئتهم للانخراط في الحياة المهنية من الخريجين والطلاب من مختلف التخصصات العلمية بالجامعة وعدد من الجامعات الأخرى.

يذكر أن أنشطة الملتقى تستمر لمدة خمسة أيام خلال الفترة 2 - 6 ربيع الأول 1445هــ، من التاسعة صباحا وحتى الرابعة مساء.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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