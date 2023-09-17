شكرا لقرائتكم خبر بدء العد التنازلي لإدراج 50 موقعا على قائمة التراث العالمي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يترقب العالم إعلان لجنة التراث العالمي خلال اجتماعات الدورة الـ45 المنعقدة في الرياض، نتيجة التصويت لضم 50 موقعا جديدا إلى قائمة التراث العالمي، من بينها 37 موقعا ثقافيا، و12 طبيعيا، وموقعان متعددا الأهمية، بجانب مناقشة 5 تعديلات على حدود المواقع التراثية القائمة.

وأدرجت اللجنة أمس مواقع جديدة في قائمة اليونسكو للتراث العالمي، وذلك خلال الدورة الـ45 للجنة المنعقدة في الرياض.

وشملت الأماكن المدرجة مواقع طبيعية، هي: كتلة غابات أودزالا - كوكوا في الكونغو، وغابات أندريفانا الجافة في مدغشقر، وبراكين وغابات جبل بيليه وبيتون شمال المارتينيك في فرنسا، ووسعت اللجنة حدود خليج ها لونق بي في فتنام، ليشمل أرخبيل كات با.

وشرعت اللجنة في ممارسة أعمالها الروتينية كمناقشة الأنظمة والتصويت على لوائحها على مدى الأسبوع الماضي، قبل أن تبدأ في الأسبوع الثاني في التصويت على إدراج عشرات المواقع المرشحة لدخول قائمة التراث العالمي، من جانب دول أعضاء اليونسكو.

ومن المقرر أن يستمر إدراج المواقع في قائمة اليونسكو للتراث العالمي حتى نهاية أعمال اللجنة في 24 سبتمبر الحالي.

وتعكس قائمة اليونسكو للتراث العالمي التنوع الثقافي والطبيعي في العالم، وتعقد المنظمة اجتماعا سنويا لتحديث القائمة؛ ذات الأهمية للقطاع السياحي ولمسألة توفير التمويل اللازم لحفظ المواقع.

مواقع مرشحة في هذه الدورة: