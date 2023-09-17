بدء العد التنازلي لإدراج 50 موقعا على قائمة التراث العالمي

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وأدرجت اللجنة أمس مواقع جديدة في قائمة اليونسكو للتراث العالمي، وذلك خلال الدورة الـ45 للجنة المنعقدة في الرياض.
وشملت الأماكن المدرجة مواقع طبيعية، هي: كتلة غابات أودزالا - كوكوا في الكونغو، وغابات أندريفانا الجافة في مدغشقر، وبراكين وغابات جبل بيليه وبيتون شمال المارتينيك في فرنسا، ووسعت اللجنة حدود خليج ها لونق بي في فتنام، ليشمل أرخبيل كات با.
وشرعت اللجنة في ممارسة أعمالها الروتينية كمناقشة الأنظمة والتصويت على لوائحها على مدى الأسبوع الماضي، قبل أن تبدأ في الأسبوع الثاني في التصويت على إدراج عشرات المواقع المرشحة لدخول قائمة التراث العالمي، من جانب دول أعضاء اليونسكو.
ومن المقرر أن يستمر إدراج المواقع في قائمة اليونسكو للتراث العالمي حتى نهاية أعمال اللجنة في 24 سبتمبر الحالي.
وتعكس قائمة اليونسكو للتراث العالمي التنوع الثقافي والطبيعي في العالم، وتعقد المنظمة اجتماعا سنويا لتحديث القائمة؛ ذات الأهمية للقطاع السياحي ولمسألة توفير التمويل اللازم لحفظ المواقع.
مواقع مرشحة في هذه الدورة:
- ممر زرافشان - كاراكوم البالغ طوله 900 كلم والواقع على طول طريق الحرير التاريخي في طاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان.
- جزيرة جربة في تونس والبالغة مساحتها 514 كلم2، وتحتل أحد أهم المواقع الاستراتيجية في البحر الأبيض المتوسط، وتحيط بها الطبيعة، وتتمتع بتاريخ طويل وغني وبعدد من المقومات الطبيعية والثقافية ذات التصميم الفريد.
- محمية عروق بني معارض السعودية، وتقع على الحافة الجنوبية الغربية للربع الخالي؛ وتبلغ مساحتها 12787 كلم2، وتضم عددا من التشكيلات الأرضية والمواطن الفطرية الطبيعية المهمة، منها كثبان رملية مرتفعة وهضبة جيرية متقطعة.
- مساجد تركيا وتعود إلى القرون الوسطى، وتتميز بهياكلها الخشبية
- معبد ميزون كاريه (البيت المربع) الروماني القديم الواقع في مدينة نيم جنوب غرب فرنسا والمحفوظ بعناية.
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