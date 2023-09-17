شكرا لقرائتكم خبر تقييم شهري لأدوية كبار السن عبر فرق متخصصة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حذرت الجمعية السعودية للتثقيف الدوائي «دوائي»، من تناول الأدوية بناء على تجربة شخصية، مؤكدة أن بعض الأدوية المتداولة لها أعراض سلبية، والبعض الآخر لها نتائج سيئة نتيجة الإفراط في تناولها.

وأوصت الجمعية بأن يكون هناك تقييم شهري لأدوية كبار السن من قبل فريق متخصص أو باستخدام الاستبيانات الطبية المخصصة لمراجعة أدوية كبار السن من حيث احتمالية حدوث أعراض جانبية ومناسبة الدواء للمريض، ومراجعة أدوية كبار السن شهريا للتقليل من نسبة حدوث الأعراض الجانبية، وتقليل عدد مرات تناول الدواء خلال اليوم، وذلك بتناوله مرتين بدلا عن ثلاث مرات في اليوم، واستبدال الأدوية عالية الخطورة بأدوية أكثر أمانا من قبل الطبيب المعالج.

وأطلقت الجمعية أمس الأول، حملة وطنية توعوية عن الاستخدام الصحيح للأدوية المعالجة أو الوقائية تحت شعار «بسلامتهم نهتم»، وذلك ضمن فعاليات يوم الصيدلي السعودي الذي يوافق الـ 20 من شهر سبتمبر من كل عام.

وفعلت جمعية دوائي حملة وطنية توعوية - يشارك بها أكثر من جهة صحية وتعليمية في مختلف مناطق المملكة - عن الاستخدام الصحيح للأدوية المعالجة أو الوقائية بهدف توعية المجتمع، وبخاصة كبار السن بالاستخدام الصحيح للأدوية لغرض العلاج أو الوقاية من مرض ما، وأهمية ذلك في تحقيق ما استخدم من أجله الدواء، إضافة إلى استمرار اللياقة الصحية للشخص المعالج.

وذكرت الجمعية بأن العديد من كبار السن يعانون أمراضا مزمنة مثل: ارتفاع ضغط الدم، والسكري، والروماتيزم، وأمراض القلب والأوعية الدموية، ويتناولون أدوية لعلاجها والسيطرة على مضاعفاتها، مما يجعلهم عرضة للتداخلات الدوائية والأعراض الجانبية.

دور الصيدلي: