«متلازمة هز الرضيع» فعالية تثقيفية بتبوك

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظمت الجمعية الخيرية للرعاية الصحية في منطقة تبوك أمس الأول فعالية تثقيفية بعنوان «متلازمة هز الرضيع»، وذلك على مضمار ممشى متنزه الأمير فهد بن سلطان بتبوك. وتهدف الفعالية التي أقيمت بمشاركة 100 متطوع ومتطوعة من الجمعية، إلى زيادة الوعي بهذه المتلازمة عن طريق التعريف بها والأسباب التي قد تؤدي لإصابة الرضع، والمضاعفات الناتجة عنها، وطرق الوقاية منها، إلى جانب توزيع 2097 حقيبة للإسعافات الأولية خاصة بالرضع.

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