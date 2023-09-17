شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة الترفيه: موسم الرياض سيكون مختلفاً هذا العام في كل تفاصيله. والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال المستشار تركي آل الشيخ بأنه أكثر من 120 مليون زائر في مختلف مناطق المملكة خلال السنوات الماضية، حيث أن هذه الزيارات تتم وسط عدد من الفعاليات الضخمة التي قامت بها الدولة وفق رؤية المملكة 2030.

وأوضح رئيس هيئة الترفيه، بأن الفعاليات القادمة في موسم الرياض ستكون مفاجئة ضخمة ستسر كل الزوّار في هذا الموسم من مختلف أنحاء العالم.

وأكّد المستشار بأن حفل الافتتاح سيشهد ايضاً إقامة أكبر نزال في الملاكمة في الوزن الثقيل، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن حفل افتتاح الموسم سيتم نقله عبر عديد القنوات العالمية.