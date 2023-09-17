شكرا لقرائتكم خبر عن موقف إمام عاشور من مواجهة المصري القادمة بعد إصابته والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت بعض المصادر داخل النادي الأهلي أن إمام عاشور، نجم وسط الفريق، قد تعرض للإصابة وهي عبارة عن كدمة في وجه القدم، عقب مواجهة إتحاد العاصمة، في نهائي كأس السوبر الأفريقي.

وأضافت المصادر أن الإصابة ليست قوية وأن عاشور سيكون جاهزا لمواجهة المصري القادمة في إفتتاح منافسات الدوري المصري هذا الموسم.

وتلقي إمام عاشور عددا من الإنتقادات القوية بسبب المستوي المتوسط الذي ظهر عليه اللاعب في مواجهة السوبر الأخيرة، خاصة أن الجميع كان يعول علي اللاعب بداية أقوي من ذلك.

لا سيما أن عاشور صفقة جماهيرية، وأحدثت قلقا كبيرا في الوسط الرياضي المصري خلال الفترة الأخيرة، خاصة أن اللاعب كان أحد عناصر الزمالك الأساسية الموسم الماضي.

موعد مباراة الأهلي والمصري

هذا ومن المقرر أن يلاقي الأهلي نظيره المصري يوم الثلاثاء القادم، ضمن الجولة الأولي من منافسات الدوري المصري، في تمام الساعة السابعة مساءا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.