انت الان تتابع "كهاتين" تقدم أكثر من 112 ألف خدمة لمستفيديها في النصف الأول من 2023 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 17 سبتمبر 2023, 8:02 مساءً

قدمت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمكة المكرمة "كهاتين"، 112,534 خدمة خلال النصف الأول من عام 2023م، موزعة ما بين مكة المكرمة والمدينة المنورة ومحافظة الطائف، وذلك من خلال 3 مسارات رئيسة وهي: مسار الخدمات الإغاثية، ومسار البرامج التنموية، ومسار القبول المجتمعي. وأوضح مدير عام الجمعية محمد آل مانع، أن المبالغ المقدمة بلغت 28,901,400 ريال لإجمالي عدد المستفيدين والذين تجاوز عددهم 12 ألف مستفيد من الأيتام والأسر بالجمعية خلال الفترة من شهر يناير 2023م حتى شهر يوليو 2023م، موزعة بين مسارات خدمات كهاتين. من جانب آخر، أكد "آل مانع" أن الجمعية تعمل وفق خطتها الإستراتيجية على تعظيم الأثر التنموي وتحسين جودة الخدمات، وتحقيق التوازن في الإنفاق الإغاثي والتنموي، بما يحقق للفئات المستهدفة الاستقرار والتمكين. يذكر أن الجمعية تمكنت بفضل الله، من خلال منظومة الشراكات والدعم الحكومي ورجال الأعمال والمتبرعين، من إقامة العديد من البرامج والفعاليات التي ركزت على تفعيل مسارات خدمات كهاتين وإطلاق حزمة من المبادرات النوعية وفعاليات القبول المجتمعي، والتي ساهمت في تدريب وتأهيل وإبراز نماذج متميزة من الأيتام مع الاستمرار في تفعيل الجانب الإغاثي، حيث تم تأمين مساكن لأسر الأيتام وتجهيزها بالأثاث والأجهزة الكهربائية والسلال الغذائية، إضافة إلى توجيه دعم إضافي للأسر الأشد احتياجاً لتحقيق هدف الاستقرار الأسري. ويأتي ذلك امتداداً للجهود التي تقدمها الجمعية وحرصها على كل ما يخدم الأيتام وأسرهم، ويساهم في رفع جودة الحياة لهم في مجتمع حيوي، وبما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.

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