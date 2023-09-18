انت الان تتابع شاهد.. أول ظهور لـ"السائح الكويتي" المعتدَى عليه في "طرابزون" التركية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 17 سبتمبر 2023, 8:31 مساءً

نشرت صحف كويتية صورًا للسائح الكويتي، الذي أشعلت قضيته مواقع التواصل الاجتماعي بعدما تعرَّض لاعتداء همجي من مواطن تركي في مدينة طرابزون، أفقده الوعي؛ وأُدخل على أثره المستشفى. وظهر المواطن الكويتي وبجانبه رجل أمن، وآخر مدني، بعد أن تلقى العلاج. وأكد سفير الكويت في تركيا وائل العنزي في تصريحات سابقة أن المواطن بخير، وأن محامي السفارة يتابع إجراءات القضية. وكانت القضية قد أشعلت الرأي العام الخليجي، وضجت وسائل التواصل غضبًا مما تعرض له المواطن الكويتي، وسط مطالبة السلطات التركية بضرورة وضع حد لمنع مثل تلك التصرفات والمضايقات التي يتعرض لها بعض أفراد الجاليات العربية والخليجية من بعض المتطرفين هناك.

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