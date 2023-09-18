نظام تقني متكامل لتقويم مستوى الأداء بجميع مدارس المملكة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - للإسهام في رفع جودة التعليم والتقويم وكفاءتهما لأعلى المستويات العالمية، أطلقت هيئة تقويم التعليم والتدريب عمليات تقويم مستوى أداء المدارس للعام الدراسي 1445هـ / 2023م، وذلك ضمن البرنامج الوطني للتقويم المدرسي الذي أطلقته العام الماضي، ويهدف إلى تقويم أداء المدارس، والارتقاء بجودة مخرجات التعليم العام عبر نظام تقني متكامل.

ويأتي البرنامج لضمان جودة الأداء المدرسي وتطويره من خلال توفير بيانات موثوقة وتحليلها، وإعداد تقارير عن مستوى الأداء ومخرجات التعليم العام، ويتكامل هذا البرنامج مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، وبرنامج تنمية القدرات البشرية في إعداد مواطن منافس عالميا.

25 ألف مدرسة مستهدفة

ويستهدف البرنامج خلال العام الدراسي الحالي 1445هـ، جميع مدارس المملكة الحكومية والأهلية والعالمية، ويتجاوز عددها 25 ألف مدرسة لتطبيق التقويم الذاتي من قبل المدرسة عبر منصة تميز الرقمية، وتقديم التغذية الراجعة لها، إضافة إلى تنفيذ التقويم الخارجي من قبل فرق الهيئة لأكثر من 10 آلاف مدرسة، واستطلاع آراء المعلمين وأولياء الأمور والطلبة من خلال الاستبانات الرقمية المخصصة لهم.

كما أطلقت الهيئة منصة «تميز» الرقمية للتقويم والاعتماد المدرسي وأتاحتها لجميع المدارس الحكومية والأهلية والعالمية، وهو نظام تقني متكامل لإدارة إجراءات التقويم المدرسي الذاتي والخارجي والاعتماد، تتضمن أدوات تقويم رقمية وأدلة إرشادية لتطبيقها، مما يدعم عمليات تحليل البيانات وإصدار التقارير الكترونيا، وتقدم هذه المنصة مجموعة من الخدمات للمدارس منها تنفيذ جميع عمليات وإجراءات التقويم الذاتي من خلال هذه المنصة والاطلاع على الأدلة (دليل التقويم الذاتي، ودليل المستخدم، ودليل الخدمات الالكترونية للتقويم والاعتماد المدرسي) وتطبيق الأدوات من خلالها، باللغتين العربية والإنجليزية.

معايير معتمدة

وتطبق عمليات التقويم الذاتي وأدواته من قبل فريق داخل المدرسة لمراقبة أدائه والتحقق من فاعليته وكفاءته باستخدام المعايير المعتمدة من الهيئة من خلال منصة «تميز» الرقمية؛ لبناء خطط التحسين، أما التقويم الخارجي فيطبق عملياته وأدواته من قبل فريق تقويم خارجي مكلف من الهيئة؛ لجمع البيانات والمعلومات حول مستوى أداء المدرسة باستخدام المعايير المعتمدة من الهيئة، ورفعها على منصة «تميز» الرقمية لإصدار تقارير التقويم المدرسي، أما تصنيف المدارس فعبارة عن تحليل نتائج التقويم المدرسي الخارجي، ومقارنة أداء المدارس في التعليم الحكومي والأهلي والعالمي، وتنظيمها في مستويات أداء متمايزة وفقا لنتائج التقويم المدرسي.

رفع جودة التعليم

ويركز التصنيف على الجوانب المؤثرة في رفع جودة العملية التعليمة ومخرجاتها، وزيادة التنافسية بين المدارس في تحقيق التميز، كما يهدف إلى تزويد أولياء الأمور وصناع القرار في وزارة التعليم بمعلومات موثوقة حول أفضل المدارس الحكومية والأهلية والعالمية من حيث الأداء في المملكة، ونشر ثقافة الأداء العالي والتميز في المدارس بالمملكة، وتعزيز التنافس الإيجابي بين المدارس الحكومية والأهلية والعالمية لتجويد وتحسين أدائها التعليمي.

4 مستويات لتصنيف أداء المدرس بناء على نتائج التقويم المدرسي:

مستوى أداء متميز يتطلب استدامة التميز والابتكار من 90% فأعلى.

مستوى أداء جيد بحاجة إلى استمرار التحسين والتطوير ومتابعته من 75% إلى أقل من 90%.

مستوى أداء مقبول بحاجة إلى تحسينات كبيرة في بعض المجالات من 50% إلى أقل من 75%.

مستوى أداء منخفض بحاجة إلى تدخلات جوهرية للتحسين في معظم مجالات التقويم أقل من 50%.

ما هو التقويم المدرسي؟

عبارة عن عمليات منهجية لجمع البيانات والمعلومات عن أداء مدارس التعليم العام بأساليب وأدوات تقويم متنوعة

يعتمد على تحليل البيانات وتحديد مستوى جودة أدائها يتكون من قسمين:

التقويم الذاتي.

التقويم الخارجي.

أبرز أهدافه: