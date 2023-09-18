إدمان الأمفيتامين يؤدي للإصابة بالزهايمر في سن مبكرة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - توصلت دراسة علمية بأضرار المخدرات بجامعة الملك عبدالعزيز ممثلة بكلية العلوم الطبية التطبيقية إلى ربط إدمان الأمفيتامين بالإصابة بمرض الزهايمر في سن مبكرة.

وهدفت الدراسة التي أجريت على عدد من مدمني مادة الأمفيتامين بأحد مستشفيات الأمل للطب النفسي، وتتراوح أعمارهم ما بين 23 - 40 سنة، إلى فهم كيفية ارتباط إدمان الأمفيتامين بالإصابة بمرض الزهايمر في سن مبكرة خلاف ماجرت عليه العادة.

وأوضحت معدة الدراسة الأستاذ المشارك في العلوم العصبية رئيسة وحدة الابتكار وريادة الأعمال بالجامعة الدكتور عزيزة الرفيعة، أن الدراسة أجريت من خلال فحص عدد من المؤشرات الحيوية الالتهابية المتمثلة في بروتين ألفا أنتيكيموتريبسين، إحدى مكونات لويحات الشيخوخة الموجودة في أدمغة المرضى الذين يعانون من مرض الزهايمر، وبروتين بي إي دي إيف، والذي يعد من المؤشرات الحيوية لمرض الزهايمر، حيث يرتفع مستواه عن الطبيعي، وثالث المؤشرات عبارة عن كيموكين إم أي بي ويرتفع مستواه في الأوعية الدقيقة المشتقة من أدمغة مرضى الزهايمر فقط.

وبينت أن النتائج المخبرية أظهرت ارتفاع مستويات البروتينات الثلاثة في الدم لدى الأشخاص المدمنين عن المستوى الطبيعي لدى مقارنتهم بالأشخاص الأصحاء، كما هو الحال في مرضى الزهايمر، مشيرة إلى أن هذه التغييرات في المؤشرات الحيوية الالتهابية قد تكون مرتبطة ببداية مرض الزهايمر في سن مبكرة لدى مدمني الأمفيتامين.

نتائج الدراسة: