السعودية | رئيس البرلمان العربي يثمن الجهود السعودية – العمانية لإحلال السلام في اليمن

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

ثمن عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان لإنهاء الحرب في اليمن وإحلال سلام شامل وعادل، مؤكدا أنها تأتي استكمالا لكافة المبادرات السابقة والمبادرة الخليجية التي مهدت الطريق لإستعادة الاستقرار وضمان ظروف الحياة الكريمة للشعب اليمني الشقيق.

وأعرب رئيس البرلمان العربي عن تطلعه أن تسير الأمور على النحو الذي يٌمكن اليمنيين من إنهاء حالة الحرب التي عاش فيها لسنوات وعانى خلالها من ظروف إنسانية صعبة، فضلا عن العمل على إرساء قواعد الدولة الوطنية وتطوير مؤسساتها وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية لكافة أبناء الشعب اليمني .

وقال العسومي إنه منذ بداية الأزمة والمملكة العربية السعودية تقود جهودا كبيرة من أجل التوصل لحل سياسي شامل للأزمة اليمنية، والسعي بجانب أشقائها للعمل على نزع فتيل النزاع بين اليمنيين والوصول باليمن إلى بر الأمان والاستقرار مثمنا المساعي الحثيثة التي قامت بها الدبلوماسية العمانية من أجل تقريب وجهات النظر بين كافة الأطراف.