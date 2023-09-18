الجليل متحدثًا رسميًا للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء

أصدر مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ، قرارًا بتكليف الشيخ خالد بن فهد الجليل، متحدثًا رسميًا بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء.

ويأتي القرار في إطار حرص سماحته على التواصل مع مختلف وسائل الإعلام؛ لإبراز دور الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء إعلاميًا. من جانبه شكر الشيخ الجليل سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ، على هذه الثقة، وسأل الله تعالى التوفيق فيما يخدم دوت الخليج والمواطن.