16 ألف بلاغ للتشوه البصري

وأوضحت الأمانة أنها عالجت 4090 بلاغاً لصيانة وإصلاح الطرق، و 178 بلاغاً يخص إزالة السيارات التالفة، بالإضافة إلى 4807 بلاغات تخص النظافة العامة، و445 بلاغاً للحدائق والمتنزهات، مؤكدة أنها تستهدف القضاء على مسببات التشوه البصري وفق الخطط المعتمدة، وتعزيز الوعي والسلوك الحضاري لدى أفراد المجتمع، داعية الجميع إلى ضرورة التكاتف مع الجهود المبذولة والمشاركة في حماية المرافق العامة عبر التواصل مع مركز البلاغات.
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