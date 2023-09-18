انت الان تتابع برعاية وزير الداخلية.. تخريج 9400 رجل أمن من مدن التدريب بمناطق السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تحت رعاية وزير الداخلية، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، شهد مدير الأمن العام، الفريق محمد بن عبدالله البسامي، أمس حفل تخريج (9400) رجل أمن، أتموا تأهيلهم العسكري في مدن التدريب في مناطق (الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، المنطقة الشرقية، عسير والقصيم).

وتلقى الخريجون علومهم وتدريباتهم خلال فترة التدريب على شتى أنواع المعارف والمهارات العسكرية والأمنية الحديثة، التي تُمكّنهم من أداء مهامهم الأمنية على الوجه الأكمل، والإسهام في حفظ الأمن.

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