"فيصل بن فرحان" يشارك في الاجتماع التنسيقي لوزراء خارجية دول مجلس التعاون

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 17 سبتمبر 2023, 10:20 مساءً

شارك وزير الخارجية؛ الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم، في الاجتماع التنسيقي لوزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك بمدينة نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية. وبحث الاجتماع الذي شارك فيه وزراء دول مجلس التعاون والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية سبل تعزيز مسيرة التعاون والتنسيق المشترك، بالإضافة إلى مناقشة مستجدات الأوضاع في منطقة الخليج، وآخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها، كما تطرق الاجتماع إلى أهمية تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية بما يعزز الأمن والسلم الدوليين. حضر الاجتماع وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة الدكتور عبدالرحمن الرسي.

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