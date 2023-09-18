شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرة سعودية دولية لتطوير خدمات الاتصالات التقليدية والفضائية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية إطلاق مبادرة مشتركة مع الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU)، بهدف إيجاد حلول مبتكرة تسخر خدمات الاتصالات التقليدية والفضائية للإسهام في تحدي سد الفجوة الرقمية عالميًا.

جاء ذلك ضمن أعمال الحدث الرقمي لأهداف التنمية المستدامة "SDG Digital" المنعقد في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك.

تحقيق الرفاه والازدهار للجميع

أكد محافظ هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية د. محمد بن سعود التميمي، الدور المحوري لقطاع الاتصالات والفضاء والتقنية في دفع عجلة التنمية المستدامة من أجل تحقيق الرفاه والازدهار للجميع.

وأشار إلى أن إطلاق المبادرة يأتي تأكيدًا للدور القيادي والريادي للمملكة في تسخير خدمات الاتصالات والفضاء والتقنية لخدمة البشرية.

ويسعى الحدث الرقمي للتنمية المستدامة "SDG Digital" إلى تسليط الضوء على البيانات والتقنيات الرقمية، ودورها المهم في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة بحلول 2030، وأهمية توجيه التقنيات الرقمية للإسهام في مواجهة التحديات المستجدة.