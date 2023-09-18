شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت ترحب بجهود المملكة بالتنسيق مع سلطنة عمان لحل الأزمة اليمنية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رحبت دولة الكويت بجهود المملكة بالتنسيق مع سلطنة عمان للتوصل إلى حل شامل للأزمة اليمنية.

وأشادت وزارة الخارجية الكويتية بهذه الجهود التي كان آخرها توجيه دعوة لوفد يمني لاستكمال المحادثات الرامية لوقف إطلاق النار في اليمن، وصولًا إلى حل شامل تقبله الأطراف اليمنية كافة وبرعاية الأمم المتحدة.

إرساء الأمن والاستقرار في اليمن

أكدت الخارجية الكويتية بهذا الصدد دعمها المستمر للمبادرات الإقليمية والدولية الرامية للتوصل إلى حل للأزمة اليمنية، وذلك وفقًا للمبادرة الخليجية، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بغية إرساء الأمن والاستقرار في اليمن.