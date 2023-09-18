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مجلس إدارة جامعة الملك سعود يعقد اجتماعه الأول

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الرياض - محمد الوسيري - عقد مجلس إدارة جامعة الملك سعود اليوم اجتماعه الأول برئاسة معالي وزير التعليم رئيس مجلس الإدارة الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان، وحضور أعضاء المجلس.

ويأتي الاجتماع في إطار مرحلة جديدة لتحقيق أهداف الجامعة الطموحة، وفق توجهات وتطلعات القيادة الرشيدة -حفظها الله- نحو الريادة العالمية الأكاديمية والتعليمية والاقتصادية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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