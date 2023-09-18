شكرا لقرائتكم لقطات لـ النمر العربي يتجول في جبال تهامة عسير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - تبذل المملكة جهودًا مضنية للحفاظ على النمر العربي وزيادة أعداده لحمايته من الانقراض، كما تعمل على إنجاح برنامج المحافظة عليها من خلال تأسيس صندوق للنمر العربي وتخصيص 25 مليون دولار للمحافظة عليه، وإيمانًا بأهمية هذا الحيوان النادر أقر مجلس الوزراء في مطلع 2022، يوم 10 فبراير من كل عام يومًا للنمر العربي، مما يعكس اهتمام الدولة بتحقيق التوازن للنظم البيئية والمحافظة على التنوع الأحيائي.

رصد حديث للنمر في جبال تهامة

وتأكيدًا على تلك الجهود التي نشهد نتائجها، وثق مقطع فيديو متداول النمر العربي وهو يتجول في جبال تهامة عسير، حيث بدأت الحياة الفطرية بالمنطقة تعود لطبيعتها وتوازنها البيئي.

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أهمية النمر العربي في حماية التوازن البيئي

ويحتل النمر العربي قمة الهرم الغذائي في النظم البيئية الجبلية التي يعيش فيها، ويلعب دورًا محوريًّا في توازن تلك النظم، مؤكدًا أن غيابه في بعض مناطق انتشاره الطبيعي جنوب غرب السعودية يعد عاملًا أساسيًّا وراء تزايد أعداد القرود وانتشارها والأضرار المترتبة على ذلك على المناطق الزراعية والسكنية والطرق.

مهدد بالانقراض

والنمر العربي يصنف وفق تقييم الاتحاد العالمي للمحافظة كنوع مهدد بالانقراض بشكل حرج، مما يستلزم جهودًا مضاعفة لحماية بيئاته الطبيعية ومنظومة فرائسه من الوعول والظباء، وهو ما يعمل عليه المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية من إنشاء منظومة للمناطق المحمية بالتكامل مع الشركاء.

ويعمل المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية على برامج متنوعة لإكثار الظباء والوعول وإعادة توطينها في بيئاتها الطبيعية مما يهيئ بيئات متوازنة لاستعادة النمور العربية.

أعداد النمور العربية

وتقدر أعداد النمور العربية في كامل نطاق توزيعها الجغرافي على امتداد جبال الحجاز والسروات في المملكة واليمن وعمان والإمارات بحوالي 200 نمر.