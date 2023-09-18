شكرا لقرائتكم خبر عن نيويورك.. وزراء خارجية مجلس التعاون يبحثون مستجدات الأوضاع في الخليج والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بحث الاجتماع التنسيقي لوزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم الاثنين، بمدينة نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية، سبل تعزيز مسيرة التعاون والتنسيق المشترك، بالإضافة إلى مناقشة مستجدات الأوضاع في منطقة الخليج، وآخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها.

وشارك في الاجتماع صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، ووزراء دول مجلس التعاون والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية

تطرق الاجتماع إلى أهمية تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية، بما يعزز الأمن والسلم الدوليين.

حضر الاجتماع وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة د. عبد الرحمن الرسي.