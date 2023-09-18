شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على حكم مباراة النصر والأهلي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، نظيره الفريق الأول الكروي بنادي أهلي جدة، ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

وتقام المباراة بين ناديي النصر ونظيره أهلي جدة يوم الجمعة المقبل في تمام التاسعة مساء، بتوقيت مكة المكرمة، في إطار مباريات الجولة السابعة من دوري روشن السعودي للمحترفين.

حكم مباراة كلاسيكو النصر والأهلي

وكشفت تقارير صحفية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، هوية حكم مباراة كلاسيكو النصر وأهلي جدة، ضمن مباريات الجولة السابعة من دوري روشن السعودي.

وأكدت التقارير أن الحكم البرازيلي أندرسون دارنكو، سوف يدير مواجهة النصر والأهلي القادمة، على ستاد الأول بارك.

ويعد أندرسون دارنكو حكما دوليًا منذ عام 2014، حيث سبق وأن أدار 26 مباراة في كأس ليبرتادوريس منذ عام 2017.

ويتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة في المركز الثالث بجدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 15 نقطة، فيما يأتي النصر في المركز السادس بـ 12 نقطة.