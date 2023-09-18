السعودية | “آل الشيخ”: رؤية ولي العهد قادتنا لـ”العالمية”

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن “آل الشيخ”: رؤية ولي العهد قادتنا لـ”العالمية” والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365-الرياض

كشف رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، عن تجاوز عوائد موسم الرياض بنسخته الرابعة 70% قبل بدئها، وذلك من خلال الرعاة والمبيعات الأولية، وبعض الاتفاقات مثل عوائد النقل التلفزيوني بالفعاليات والأحداث الكبرى بالموسم.

ولفت إلى أن قطاع الترفيه، بفضل دعم القيادة ورؤية 2030، يمثل فرصًا استثمارية عالية، وهو ما أصبح عامل جذب للعديد من الشركات الوطنية والدولية للاستفادة من نمو قطاع الترفيه بالمملكة.

وحول أسباب اختيار شعار “Big Time” لهذه النسخة من الموسم، أكد “آل الشيخ” أنه يرمز لما يحتويه موسم الرياض بشكل عام؛ من فعاليات والفن رياضية وترفيهية والمحتوى والمطاعم وغيرها، مشيرًا إلى أن موسم الرياض مع الرؤية المباركة التي يقودها ولي العهد، يستهدف الأسواق العالمية، بعد أن كوّن سمعة واسعة في منطقة الشرق الأوسط.

وأضاف رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، خلال لقاء في برنامج “ألوان” على قناة “الشرق”، أن شعار موسم الرياض سيكون “طويل الأمد”، مؤكدًا أنه يمثل الاستدامة وتمكين الفعاليات بالرياض على مدار العام.

وأضاف أن موسم الرياض هذا العام يُقام على مساحة 7 ملايين متر مربع، تحتوي على 10 مناطق مختلفة، بعضها جديدة وأخرى دائمة.

وأشار إلى أنه تم بناء منطقة “بوليفارد هول” خلال 60 يومًا، كما تم تصميم منطقة “Winter Garden” خلال مدة مماثلة، فيما تم تصميم “المربع” خلال شهرين ونصف، مؤكدًا أن “البوليفارد” ستشهد فعاليات وتغيرات جديدة، تشمل النافورة والشاشات التفاعلية.

ونوه بما ستتضمنه “البوليفارد” من فعاليات جديدة، مثل “باربي” و”WWE” ومعرض كريستيانو رونالدو، وتطبيق “4 – 3 – 3” الرياضي، ومتحف “Legend” والبالونات وغيرها، مشيرًا إلى أن نسبة التغيير في المنطقة هذا العام بلغ حوالي 60%.

ولفت إلى أنه تم تغيير موقع منطقة “Winter Land” لكونه بُني على أرض مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، وسوف تشهد بناء مشروع جديد، ولذلك تم إعطاء الهيئة قطعة أرض أخرى شمال الرياض، وتحديدًا تقاطع طريق الملك سلمان مع الأمير تركي، على مساحة نصف مليون متر مربع، مشيرًا إلى أنه تم تجديد الفريق الموجود بالمنطقة، بحيث تراعي الأشياء الممتعة للأطفال.

وذكر أنه مع بداية الموسم، ستكون هناك 3 أو 4 مناطق مفتوحة للجمهور اعتبارًا من يوم 28 أكتوبر، ثم تُفتح بقية الخليج 365 تباعًا، بمعدل منطقة كل أسبوع، حتى تكتمل الخليج 365 العشر بالموسم.

وبسؤاله عن عوائد موسم الرياض، أكد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، أن العائد المالي للموسم يختلف من لحظة لأخرى.

وبشأن مشاركة القطاع الخاص، أكد “آل الشيخ” أن نسخة هذا العام من الموسم تشهد مشاركة 1680 شركة من أصل ألفي شركة مستهدفة، 95% منها شركات وطنية، مرجعًا هذا الإقبال إلى ما يوفره موسم الرياض من فرص استثمارية كبيرة بقطاع الترفيه.

ونوه بأن الهيئة تستهدف توليد 200 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة بالموسم، منها 60 ألف وظيفة مباشرة، و140 ألف وظيفة مؤقتة بالموسم.

كما أكد أن موسم الرياض سوف يستضيف أكبر نزالات الملاكمة، وسيكون منقولاً تلفزيونيًا بمختلف أنحاء العالم، مشيرًا إلى أنه سيتم توفير كود إلكتروني يُمكن الجمهور من التقاط الصور مع النجوم، ومن ثم دخول سحب للفوز بجائزة قدرها 200 ألف ريال للصورة الأفضل.