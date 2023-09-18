شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد مباريات اليوم الأثنين والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - ينتظر عشاق ومتابعي الساحرة المستديرة عدد من كبير من المباريات اليوم الاثنين الموافق 18 من شهر سبتمبر الجاري.

وتنطلق مباريات الدوري المصري، اليوم الإثنين بالإضافة إلى بداية مرحلة المجموعات في دورى أبطال آسيا اليوم.

وتأتي موعد مباريات اليوم الاثنين علي النحو التالي:

مواعيد مباريات الدوري المصري



7:00 مساءً طلائع الجيش × البنك الأهلي – أون تايم سبورتس

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي



8:45 مساءً نوتينجهام فورست × بيرنلي – beIN Sports HD1

مواعيد مباريات الدوري الإسباني



9:00 غرناطة × جيرونا - beIN Sports HD3

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي



6:30 ساليرنيتانا × تورينو

8:45 هيلاس فيرونا × بولونيا

مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا



4:00 مومباي سيتي – الهند × نساجي مازاندران – إيران

6:00 الاتحاد – السعودية × أولماليك – أوزبكستان - beIN SPORTS AFC 1

6:00 الفيصلي – الأردن × ناساف كارشي – أوزبكستان

6:00 القوة الجوية – العراق × سباهان اصفهان – إيران

8:00 الهلال – السعودية × نافباخور نامانجان – أوزبكستان - beIN SPORTS AFC 2

8:00 السد – قطر × الشارقة – الإمارات - beIN SPORTS AFC

مواعيد مباريات دوري أبطال إفريقيا



4:30 الأهلي بنغازي – ليبيا × أسيك ميموزا - ساحل العاج

مواعيد مباريات كأس الاتحاد الآسيوي



6:00 الزوراء – العراق × العربي – الكويت

6:00 العهد – لبنان × النهضة – عمان

6:00 جبل المكبر – فلسطين × الفتوة – سوريا

8:00 النجمة – لبنان × الرفاع – البحرين