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تعرف على مواعيد مباريات اليوم الأثنين والقنوات الناقلة

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محمد الفلاح - ينتظر عشاق ومتابعي الساحرة المستديرة عدد من كبير من المباريات اليوم الاثنين الموافق 18 من شهر سبتمبر الجاري.

وتنطلق مباريات ، اليوم الإثنين بالإضافة إلى بداية مرحلة المجموعات في دورى أبطال آسيا اليوم.

وتأتي موعد مباريات اليوم الاثنين علي النحو التالي:

 

مواعيد مباريات الدوري المصري
 

7:00 مساءً  طلائع الجيش × البنك الأهلي – أون تايم سبورتس

 

مواعيد مباريات
 

8:45   مساءً  نوتينجهام فورست × بيرنلي – beIN Sports HD1

 

مواعيد مباريات
 

9:00   غرناطة × جيرونا - beIN Sports HD3

 

مواعيد مباريات
 

6:30     ساليرنيتانا × تورينو

8:45     هيلاس فيرونا × بولونيا

 

مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا
 

4:00       مومباي سيتي – الهند × نساجي مازاندران – إيران

6:00     الاتحاد – × أولماليك – أوزبكستان - beIN SPORTS AFC 1

6:00     الفيصلي – الأردن × ناساف كارشي – أوزبكستان

6:00     القوة الجوية – العراق × سباهان اصفهان – إيران

8:00     الهلال – السعودية × نافباخور نامانجان – أوزبكستان - beIN SPORTS AFC 2

8:00     السد – قطر × الشارقة – الإمارات - beIN SPORTS AFC

مواعيد مباريات دوري أبطال إفريقيا
 

4:30     الأهلي بنغازي – ليبيا × أسيك ميموزا - ساحل العاج

مواعيد مباريات كأس الاتحاد الآسيوي
 

6:00       الزوراء – العراق × العربي – الكويت

6:00       العهد – لبنان × النهضة – عمان

6:00       جبل المكبر – فلسطين × الفتوة – سوريا

8:00     النجمة – لبنان × الرفاع – البحرين

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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