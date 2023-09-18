السعودية | شركات الطيران السعودية تعوض المسافرين بـ58 مليون ريال خلال عامين

شكرا لقرائتكم شركات الطيران السعودية تعوض المسافرين بـ58 مليون ريال خلال عامين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني، في السعودية أن إجمالي التعويضات التي دُفعت للمسافرين خلال العامين 2021-2022 بلغت 58 مليون ريال من الناقلات الوطنية السعودية، وذلك وفق ما نصت عليه اللائحة التنفيذية لحماية حقوق العملاء.

وأوضحت الهيئة أن أبرز حالات التعويضات شملت: تأخيراً أو تلفاً أو فقدان الأمتعة، وإلغاء الرحلات، وتأخير الرحلات، مؤكدة حرصها على ضمان حقوق المسافرين المتضررين؛ جراء عدم التزام الناقلات الجوية بما اتفق عليه مع المسافرين وفقاً لعقد النقل الجوي.

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وبحسب "وكالة الأنباء السعودية"، فقد أبانت الهيئة أن هذا الإجراء يأتي تأكيداً للناقلات الجوية وممثليها ووكلائها بضرورة الحرص على تنفيذ مواد اللائحة الجديدة، وتأكيد التزامها الكامل بدورها التنظيمي والرقابي على قطاع الطيران، وتحقيق المصلحة العامة من خلال التنفيذ المحايد للائحة حرصاً على تحقيق رضا المسافرين، والارتقاء بتجربة السفر في المملكة.