شكرا لقرائتكم خبر عن تخريج 9400 رجل أمن من مدن التدريب بمناطق المملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية، شهد مدير الأمن العام الفريق محمد بن عبد الله البسامي، أمس الأحد، حفل تخرج 9400 رجل أمن، أتموا تأهيلهم العسكري في مدن التدريب في مناطق الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة والمنطقة الشرقية وعسير والقصيم.

وتلقى الخريجون علومهم وتدريباتهم خلال فترة التدريب على شتى أنواع المعارف والمهارات العسكرية والأمنية الحديثة، التي تمكنهم من أداء مهامهم الأمنية على الوجه الأكمل، والإسهام في حفظ الأمن.