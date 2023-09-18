شكرا لقرائتكم خبر عن حتى 7 مساء.. أتربة مثارة على العلا والعيص وخيبر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم الاثنين، من أتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة، تشمل تأثيراتها رياح نشطة وتدنيًا في مدى الرؤية الافقية من (3 - 5) كيلومترات، على محافظات العلا والعيص وخيبر.

وأوضح المركز أن الحالة تبدأ الساعة 10 صباحًا وتستمر حتى الساعة 7 مساء.

استمرار هطول أمطار رعدية

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الاثنين، استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة، تمتد إلى مكة المكرمة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية تتحول تدريجيًا إلى شمالية بسرعة 15-38 كم/ساعة، وتصل إلى 45 كم/ساعة مع السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.