شكرا لقرائتكم خبر عن أبرزهم بونو - خيسوس يستبعد الخماسي الأجنبي من مباراة نافباخور الأوزبكي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمواجهة نظيره الفريق الأول الكروي بنادي نافباخور الأوزباكي، في الجولة الأولى من دور مجموعات دوري أبطال آسيا 2023-2024.

وتقام مباراة الهلال ونافباخور الأوزباكي مساء اليوم الإثنين الموافق 18 من شهر سبتمبر 2023، على استاد الملك فهد الدولي.

خيسوس يقرر استبعاد بونو من مباراة نافباخور الأوزبكي

ويغيب عن مواجهة الهلال كلًا من الصربي سافيتش، السنغالي كوليبالي والحارس المغربي ياسين بونو بداعي الاستبعاد بناء على قرار خورخي خيسوس المدرب الفني المطالب بإشراك 5 عناصر أجنبية فقط في المواجهة.

ويغيب أيضًا سالم الدوسري بداعي الإيقاف، كما يغيب مصعب الجوير بسبب مشاركته مع المنتخب الأولمبي.

ويتسلح نادي الهلال بقوته الهجومية الضاربة، ويطمح هذا الموسم إلى حصد لقب البطولة الآسيوية.

وأسفرت القرعة عن وقوع نادي الهلال في المجموعة الرابعة من البطولة، بجانب ناساجي مازاندران الإيراني، مومباي سيتي الهندي، ونافباخور الأوزبكي.