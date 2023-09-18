مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية تفتح غداً المؤتمر الدولي الثاني للتمريض بمشاركة "30" متحدثاً.. والمعتمد بـ"18" ساعة تدريب

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 18 سبتمبر 2023, 5:32 صباحاً

تفتح مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية غداً الثلاثاء 19 سبتمبر 2023 م المؤتمر الدولي الثاني للتمريض ، تحت شعار"مؤتمر التمريض للرقمنة " Nursing Digitalization Conference 2023 ، والمعتمد من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بواقع 18 ساعة تعليم طبي . وسيشارك فيه "30" متحدثاً دولياً ومحلياً من الخبراء والباحثين والرواد ، في مجال التمريض والمتخصصين في مجال الرعاية الصحية ، ليقدموا "21" محاضرة و3 ورش عمل تفاعلية، بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالسويدي في قاعة د. محمد الحواري . وقال أ.د.عوض العُمري الرئيس التنفيذي للشؤون الطبية والأكاديمية ، أن المؤتمر سيناقش عدة محاور أبرزها أتمتة التمريض والتعليم التمريضي المبتكر ، والرعاية الصحية عن بعد وأحدث التطورات التكنولوجية والأبحاث العلمية والممارسات المهنية المتعلقة بالتمريض، كما سيتطرق المؤتمر أيضا للتحديات التي تواجه المجال الصحي ومجال التمريض في ظل التطور التكنولوجي ، وكيفية إيجاد الحلول المناسبة لها، بجانب المهارات المطلوبة لتطوير مهنة التمريض ورفع كفاءة الكوادر الوطنية، والنظرة المستقبلية لهذا التخصص في ظل رؤية المملكة 2030 الطموحة. من جانبه قال أ.خالد المطيري رئيس اللجنة العلمية المنظمة أن المؤتمر يستهدف التمريض في كافة المستويات ، وسيشكل فرصة تعليمية كبيرة ومميزة للكوادر التمريضية والطلاب في كليات التمريض وغيرهم من المتخصصين في الرعاية الصحية ، ليخرجوا من هذا الحدث المهم برؤية جديدة، تسهم في تقدم الرعاية التمريضية ذات الجودة العالية ، وتحسن من الممارسات التمریضیة. وأكد المطيري أن المؤتمر سيصاحبه افتتاح معرض يشارك فيه عدداً من أكبر الشـركات الطبية العالمية المتخصصة.

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