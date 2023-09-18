انت الان تتابع "صحة الرياض" توضح خطوات الإقلاع عن التدخين وطرق التعامل مع محفزاته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 18 سبتمبر 2023, 5:41 صباحاً

أوضحت "صحة الرياض" الخطوات الأمثل للإقلاع عن التدخين، وطرق التعامل مع محفزاته والقضاء عليها. وكشفت "صحة الرياض" في معلومات توعوية نشرتها اليوم، أن الخطوات الست للإقلاع عن التدخين تتمثل في "التحكم في ذروة التدخين، والخروج من المكان والعودة إليه، والانشغال بأنشطة أخرى، وتحديد موعد للإقلاع عن التدخين وإعلانه للمقرّبين، والاستفادة من المحاولات السابقة الفاشلة للإقلاع باعتبارها خطوة للإقلاع، والحصول على الدعم من الأصدقاء والمقرّبين والمؤسسات المتخصّصة. وحول محفزات التدخين، أكّدت أنها تتمثل في تناول القهوة، والتدخين في أماكن العمل، والمشاعر القوية، وأعراض الانسحاب في فترة التدخين، والحضور في مناسبات عامة أو مع أصدقاء مدخنين، وأخيراً أوقات الفراغ والانتظار الطويل ومشاهدة الأفلام. ويتم التعامل مع محفزات التدخين بداية من استبدال التدخين بأشياء أخرى، كالمسواك والمسبحة وغيرهما، والابتعاد عن المناسبات الاجتماعية المحفزة للتدخين، وتناول المكسرات أو العصائر والوجبات الخفيفة في أثناء فترات الفراغ أو الانتظار، واستشارة المتخصصين والأطباء لتفادي الأعراض الانسحابية.

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