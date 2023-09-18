السعودية | "مدينة المعرفة" تحصل على تسهيلات بـ143 مليون ريال من مصرف الراجحي

شكرا لقرائتكم "مدينة المعرفة" تحصل على تسهيلات بـ143 مليون ريال من مصرف الراجحي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت شركة مدينة المعرفة الاقتصادية، اليوم الاثنين، عن توقيعها اتفاقية تسهيلات ائتمانية بقيمة 143 مليون ريال متوافقة مع أحكام الشريعة الاسلامية مع مصرف الراجحي.

وقالت "مدينة المعرفة" في بيان على "تداول السعودية"، إنها ستعمل على الاستفادة من قيمة التسهيلات في تمويل تنفيذ مشاريعها المحورية بقيمة 118 مليون ريال، بالإضافة لتمويل رأس المال العامل بقيمة 25 مليون ريال.

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وتبلغ مدة التسهيلات المخصصة لتمويل تنفيذ المشاريع 5 سنوات متضمنة فترة سماح للسنوات الثلاث الأولى، وتتجدد قيمة التسهيلات الخاصة بتمويل رأس المال سنوياً.

وقدمت الشركة ضمانات تتمثل في رهن قطع أراضٍ وسندات لأمر مقابل هذه التسهيلات.