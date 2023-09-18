شكرا لقرائتكم خبر عن بالتفاصيل.. دليل "الدارة" المساند للمحتوى الإعلامي لليوم الوطني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدرت دارة الملك عبد العزيز الدليل المساند للمحتوى الإعلامي الخاص باليوم الوطني السعودي 93، تزامنًا مع الاحتفال بالذكرى الثالثة والتسعين لتوحيد المملكة العربية السعودية، وذلك انطلاقًا من مسؤوليتها في إبراز التاريخ الوطني بكامل الموثوقية والاحتراف.

وتستهدف الدارة أن يكون الدليل بما يحتويه من موضوعات وصور ومعلومات، مرجعًا موثوقًا للجهات الحكومية والرسمية والخاصة والإعلاميين والمهتمين، للاستفادة من محتواه في هذه المناسبة الوطنية الغالية.

ويعد الدليل مرجعًا ثريًا بالمعلومات من خلال محتواه المنوع الذي يتضمن موادًا مرئية ومسموعة ومقروءة ووثائق نادرة، ويمكنك تحميله من الرابط هنا.

صور تاريخية

يأتي الدليل في عدة أقسام مختلفة، أبرزها القسم الخاص بصور الموحد الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود -رحمه الله-، الذي يقدم مجموعة من الصور النادرة والمعالجة باحترافية عالية الدقة، قبل وفي أثناء وبعد توحيد الوطن.

كما يتضمن صورًا تجمعه برؤساء الدول والبعثات العربية والعالمية، وصورًا أخرى من عدة مناسبات رسمية وشعبية، وكذلك قسم صور الملوك الرسمية الملك سعود بن عبد العزيز آل سعود، والملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود، والملك خالد بن عبد العزيز آل سعود، والملك فهد بن عبد العزيز آل سعود، والملك عبد الله بن عبدالعزيز آل سعود -رحمهم الله-.

ويضم أيضًا صورًا لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله.

رحلة استرداد الرياض

كما يستعرض الدليل رحلة استرداد الرياض، وملاحم توحيد المملكة، وصولًا إلى إعلان توحيدها بأمر ملكي كريم صدر من المؤسس في عام 1351هـ، من خلال عدة أقسام تستعرض الحروب التي خاضها الملك عبد العزيز ورجاله بتفاصيل دقيقة وموثقة.

منها قسم "الطريق إلى الرياض"، وتتيح الدارة عبر هذا القسم استعراض الكتاب التاريخي الذي يروي رحلة المؤسس من الكويت حتى استرداد الرياض، والذي كتب مقدمته وحظي برعاية من الملك سلمان بن عبد العزيز -حفظه الله- حين كان أميرًا لمنطقة الرياض.د

كما يحتوي الدليل كذلك على قسم خاص بالدرعية يضم مجموعة من المعلومات، والصور الفوتوغرافية، والخرائط المرسومة، والوثائق النادرة عن تاريخ هذه المدينة العريقة، رصدها مركز توثيق تاريخ الدرعية، أحد مراكز دارة الملك عبدالعزيز.

وقسم آخر عن مدينة الرياض، إضافة إلى صور عن العاصمة قديمًا ومعلومات نادرة، ضمن مجموعات من الوثائق المحلية الأصلية والمصورة، وفيلم "توحيد وبناء"، الذي أنتجته الدارة عن الملك عبد العزيز بثماني لغات.

إضافة إلى عدد من أقسام المحتوى المرئي، منها المكتبة المرئية التي تتيحها الدارة للاستفادة من الكتب الصوتية، من بينها كتاب "فجر الرياض"، وكتاب "الدرعية.. نشأة وتطورا في عهد الدولة السعودية الأولى".

ومجموعة كبيرة من الأفلام الوثائقية على قناة الدارة على موقع "يوتيوب"، وموقع الدارة على شبكة الإنترنت الذي يحتوي صورًا ووثائق نادرة موثوقة المصادر، متاحة لرواد الموقع بجودة عالية.

ويأتي هذا الدليل ضمن سلسلة الإصدارات الإعلامية والنشرات الوثائقية التي تصدرها الدارة، والرامية إلى تأكيد موثوقية المحتوى المرتبط بتاريخ المملكة العربية السعودية، وتعزيز جهود إبرازه وسهولة الوصول إلى جميع المعلومات المرتبطة به.