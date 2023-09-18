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تضاعف ركاب قطار الحرمين مرتين في عام

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ارتفع عدد ركاب قطار الحرمين خلال العام الماضي إلى 3.312.503 ركاب، بزيادة تقدر بأكثر من 2 مليون راكب مقارنة بعام 2021، الذي وصل فيه عدد المسافرين إلى 934.571 راكبًا، بينما بلغ عدد المسافرين على سار «شبكة الشرق» 1.565.674 راكبًا، وعلى سار «شبكة الشمال» 647.816 راكبًا، ووفقًا لتقرير الهيئة العامة للنقل فقد بلغ عدد الحجاج خلال موسم الحج الماضي على قطار المشاعر المقدسة 1.296.349 حاجًا.

حركة النقل

ــــــــــــــــــ 2022

قطار الحرمين

3.312.503 ركاب

شبكة الشرق

1.565.674 راكبًا

شبكة الشمال

647.816 راكبًا

1.296.349 حاجًا

2021

قطار الحرمين

934.571 راكبًا

شبكة الشرق

1.256.929 راكبًا

شبكة الشمال

428.778 راكبًا

2020

قطار الحرمين

206.268 راكبَا

شبكة الشرق

967.651 راكبًا

شبكة الشمال

283.070 راكبًا


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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