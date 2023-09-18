تضاعف ركاب قطار الحرمين مرتين في عام

ارتفع عدد ركاب قطار الحرمين خلال العام الماضي إلى 3.312.503 ركاب، بزيادة تقدر بأكثر من 2 مليون راكب مقارنة بعام 2021، الذي وصل فيه عدد المسافرين إلى 934.571 راكبًا، بينما بلغ عدد المسافرين على سار «شبكة الشرق» 1.565.674 راكبًا، وعلى سار «شبكة الشمال» 647.816 راكبًا، ووفقًا لتقرير الهيئة العامة للنقل فقد بلغ عدد الحجاج خلال موسم الحج الماضي على قطار المشاعر المقدسة 1.296.349 حاجًا. حركة النقل ــــــــــــــــــ 2022 قطار الحرمين 3.312.503 ركاب شبكة الشرق 1.565.674 راكبًا شبكة الشمال 647.816 راكبًا 1.296.349 حاجًا 2021 قطار الحرمين 934.571 راكبًا شبكة الشرق 1.256.929 راكبًا شبكة الشمال 428.778 راكبًا 2020 قطار الحرمين 206.268 راكبَا شبكة الشرق 967.651 راكبًا شبكة الشمال 283.070 راكبًا



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