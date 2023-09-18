انت الان تتابع أمطار وحبات برد بـ 4 مناطق.. قراءة في "طقس الإثنين" كما يتوقعه "الحصيني" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 18 سبتمبر 2023, 7:25 صباحاً

قال الباحث في الطقس، العضو المؤسس للجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني، إنه بحسب النماذج العددية للطقس يتوقع اليوم الإثنين أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر. وأوضح، عبر حسابه على "إكس"، أن الأمطار المتوقعة من خفيفة إلى شبه غزيرة وحبات برد على أجزاءٍ من مرتفعات: جازان وعسير والباحة ومكة المكرّمة، تمتد -إن شاء الله- الى تهامة تلك المناطق. وأضاف: "تمتد الأمطار إلى أجزاءٍ متفرقة من اليمن وسلطنة عمان والإمارات، وتسبق برياح نشطة ومغبرة، والله أعلم".

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