انت الان تتابع "أحضِروا الفريق كاملًا في المرة القادمة".. أتلانتا يسخر من فريق ميسي عقب سحقه بالدوري الأمريكي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 18 سبتمبر 2023, 7:27 صباحاً

تعرض فريق إنتر ميامي لهزيمة مذلة أمام نادي أتلانتا يونايتد بخماسية مقابل هدفين في إطار مباريات الدوري الأمريكي. وشهد اللقاءُ غياب ليونيل ميسي؛ بسبب حصوله على راحة بعد عودته من المهمة الدولية برفقة منتخب الأرجنتين. وسخر حساب نادي أتلانتا على منصة "إكس" من إنتر ميامي؛ حيث نشر النادي نتيجة المباراة معلقًا: "أحضِروا الفريق كاملًا في المرة القادمة". وكانت المباراة الماضية التي جمعت الفريقين قد انتهت لصالح ميامي برباعية نظيفة سجل فيها ميسي هدفين، خلال مباريات كأس الدوريات الذي ظفر به رفقاء الأرجنتين في النهاية على حساب نادي ناشفيل. يُذكر أن ميسي شارك مع الفريق في 11 مباراة منذ انضمامه إلى صفوف الفريق في سوق الانتقالات الصيفي، نجح من خلالها في تسجيل 11 هدفًا.

كانت هذه تفاصيل خبر "أحضِروا الفريق كاملًا في المرة القادمة".. أتلانتا يسخر من فريق ميسي عقب سحقه بالدوري الأمريكي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.