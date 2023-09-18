انت الان تتابع نجران.. إزالة أكثر من 2000 طن من النفايات خلال أسبوع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 18 سبتمبر 2023, 7:34 صباحاً

أزالت أمانة منطقة نجران -ممثلةً في الإدارة العامة للنظافة- خلال الأسبوع الماضي، 2092 طنًّا من النفايات، شملت معظمها النفايات المنزلية والتجارية بأحياء مدينة نجران وضواحيها؛ وذلك ضمن جهودها لتعزيز الصحة العامة. وأوضح وكيل الخدمات بأمانة المنطقة المهندس منصور همام، أنه جرى تنظيف 1781 حاوية نظافة، إضافة إلى الكنس الآلي لـ536018 مترًا طوليًّا للطرق، وتنظيف 1254 مترًا طوليًّا للأرصفة، وكنس يدوي لـ51823 مترًا طوليًّا، ورفع 3958 م3 من النفايات ذات الحجم الكبير، ورفع 1680 م3 من مخلفات البناء، و279 م3 من مخلفات إسطبلات الخيول، وقص 3941 مترًا طوليًّا من الحشائش، ورفع 23 حيوانًا نافقًا. وأشار إلى مواصلة فِرَق النظافة بالأمانة أعمالها في نقل النفايات والتخلص منها، وفق الاشتراطات الخاصة، المتوافقة مع خطط الأمانة في تحقيق الاستدامة، وتحسين جودة الحياة في جميع أرجاء المدينة والمنطقة.

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