انت الان تتابع قبل السفر للعمرة.. "الأمتعة المسموح بحملها بالطائرة ومواصفاتها" تبرزها "الحج" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 18 سبتمبر 2023, 8:03 صباحاً

بيّنت وزارة الحج والعمرة، مواصفات الأمتعة داخل الطائرة قبل السفر لأداء العمرة، حاثة ضيوف الرحمن على الاستعداد مبكراً للرحلة. وأوضحت "الحج"، عبر حسابها على منصة "إكس"، تقول: "استعد لرحلتك مبكرًا، وضع في اعتبارك أن الأمتعة المسموح حملها داخل الطائرة هي: حقائب الظهر والكتف، وحقائب الأجهزة المحمولة، وحقائب اليد والخصر، والحقائب الصغيرة". وأشارت الوزارة إلى أن أبعاد الحقيبة الصغيرة "طول 55 سم، وعرض 35 سم، وعمق 25 سم".

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