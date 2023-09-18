شاهد.. أعمال نهل الرمال تكشف عن مقبرة قرب "عثر" التاريخية غرب صبيا

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 18 سبتمبر 2023, 8:05 صباحاً

كشفت أعمال نهل رمال عن مقبرة قديمة قرب قرية وميناء عثر التاريخيين غرب محافظة صبيا بمركز قوز الجعافرة، فيما أسهمت الرياح في إزاحة الرمال بشكلٍ أكبر عن المقبرة. ووفقًا لعددٍ من الأهالي، فإن المقبرة التي تم الكشف عنها لم تكن ظاهرة وكانت مطمورة بالرمال قبل أعمال إزاحة الرمال التي قامت بها إحدى الشركات لمصلحة أحد المشاريع القريبة. وطالب الأهالي الجهات المسؤولة بالوقوف على المقبرة وإعادة طمرها أو اتخاذ إجراءات نظامية حيال ذلك.

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