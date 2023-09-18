3700 عالق بالصحاري والأودية ووفاة 10 مفقودين

شهد مطلع العام الهجري الجديد 1445، وتحديدا خلال الشهرين الماضيين، تلقي 3784 بلاغا بجمعية إنجاد للبحث والإنقاذ لمركبات عالقة برمال الصحاري والمناطق الجبلية المرتفعة والأودية بمختلف مناطق المملكة، بمعدل 70 بلاغا في اليوم الواحد.

وذكر مسؤول بفريق إنجاد، أن عمليات الفريق تلقت نحو 31 بلاغا لمفقودين تاهوا بالصحاري والمرتفعات عثر على 10 مفقودين منهم متوفين، وجاري البحث عن 7 مفقودين أحدهم مفقود الحاير بالرياض «42 عامًا» والذي فقد في 1445/01/09 وما زال البحث عنه جاريًا، وتم العثور على 14 مفقودًا بصحة جيدة، مؤكدًا أن العوامل المناخية وظروف الأحوال الجوية التي تشهد ارتفاعًا قياسيًا بدرجة الحرارة تسببت في زيادة الوفيات فضلًا عن عدم التزام الكثير بالتعليمات والإرشادات من مرتادي البر والصحاري والتهاون من البعض وحب البعض الآخر للمغامرات وممارسة الهوايات الرملية والصحراوية رغم عدم إلمامهم بالطرق، إضافة إلى محاولة البعض اختصار الطريق وترك الطرق المعبدة، مشيرًا إلى أن معظم المفقودين لم يتزودوا بالطعام والشراب الكافي ولم يكن لديهم جهاز الثريا الذي يعمل في الأماكن التي لا توجد بها شبكة.

مفقودون

* 31

* 10 متوفين

* 7 جاري البحث عنهم

* 14 عثر عليهم بصحة جيدة

__ مركبات عالقة

* 3784 مركبة

* 70 بلاغا في اليوم

المفقودون حسب المناطق والمحافظات

الرياض

12

5 متوفين

3 جاري البحث عنهم

4 بصحة جيدة

مكة المكرمة

4

2 متوفين

1 جاري البحث عنه

1 بصحة جيدة

جدة

2 مفقود

جاري البحث عنهما

الأحساء

3

1 متوفى

1 جاري البحث عنه

1 بصحة جيدة

حائل

3 مفقودين

1 متوفى

2 بصحة جيدة

تبوك

3

1 متوفى

2 بصحة جيدة

الحدود الشمالية

1 متوفى

نجران

1 بصحة جيدة

القصيم

1 مفقود بصحة جيدة

الباحة

1 مفقود بصحة جيدة