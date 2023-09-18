انت الان تتابع ماذا يحدث في العالم؟.. لقطاتٌ مخيفة لأمواج تغمر شوارع ومنازل جنوب إفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في :

تَسبب مد قوي ورياح عاتية، في حدوث أمواج ضخمة وصل ارتفاعها إلى 4 أمتار في المتوسط خلال عطلة نهاية الأسبوع، على السواحل السياحية القريبة من مدينة كيب تاون في جنوب إفريقيا.

وتجاوزت المياه السدودَ البحرية، لتغمر شوارع ومنازل في بعض الأماكن، في صورة أصبحت متكررة في جميع أنحاء العالم.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن الناطق باسم هيئة الإنقاذ البحري كريغ لابينون، الأحد، أن امرأة عمرها 92 عامًا لقيت حتفها؛ بسبب سوء الأحوال الجوية الذي بدأ السبت.

وفي مطعم على شاطئ البحر في خليج كالك باي، وهي قرية صيد تقع في خليج مفتوح على المحيط الأطلسي على مسافة حوالى 30 كيلومترًا من كيب تاون، فاجأت المياه الزبائن باندفاعها عبر النوافذ.

وعلى رصيف ميناء، كان السكان يراقبون الأمواج العاتية التي تتكسر على منارة، ومن بينهم يوري راي الذي قال: "على المرء رؤية ذلك بأم العين مرة واحدة على الأقل في حياته".

وقال ليهلوهونولو ثوبيلا من معهد الأرصاد الجوية في جنوب إفريقيا، لـ"فرانس برس": إن ارتفاع المد بمعدل أعلى من المتوسط قد يسبب "موجًا ضخمًا".

وأظهرت مشاهد متداولة على منصات التواصل الاجتماعي، المياه المتدفقة في شوارع بلدات قرب كيب تاون، تجرف حاويات نفايات وسيارات متوقفة، السبت.